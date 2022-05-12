الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب شركة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

حبس
حبس
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ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الخميس، أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة للملابس الجاهزة " يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية لعملات "وطنية – أجنبية" - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

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