الخميس 12 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 16 شخصًا فى حادث سير بالصحراوى الشرقى

حادث
حادث
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وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم بسوهاج، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 من مستقلى الميكروباص، فتم نقل المصابين للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج، والجثامين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة لنقل الركاب على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود متوفين ومصابين وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث لاتخاذ اللازم.

وكشفت التحريات الأولية للواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمد زين، رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث أخميم بانقلاب سيارة ميكروباص لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى بعد كارتة الرسوم بأكثر من 150 كيلو مترا.

تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى وقوات الإسعاف وقوات المرور وقوات تأمين الطرق وتم استخراج المصابين والمتوفين ونقل المتوفين للمشرحة تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج، وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج المصابين للمستشفيات النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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