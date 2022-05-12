الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى إصابة 7 طالبات باشتباه تسمم داخل مطعم بالغربية

تسمم
تسمم
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تجري النيابة العامة بالغربية تحقيقات موسعة في إصابة 7 طالبات فى الصف الثاني الإعدادي، بحالة اشتباه تسمم غذائي وقيء شديد، بقرية أبيج التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك إثر تناولهنّ وجبة طعام فاسدة من أحد المطاعم.  

كانت مستشفى كفر الزيات العام استقبلت 7 طالبات في الصف الثاني الإعدادي، ويقمن قرية أبيج، التابعة إلى مركز ومدينة كفر الزيات، مصابات بحالة من القيء والإسهال، نتيجة اشتباه التسمم الغذائي، وتناولهن مواد غذائية فاسدة ويتم توفير الرعاية الصحية لهم، وعمل غسيل معدة لهن، وإسعافهن، وحالتهن مستقرة، وهن: "شروق رضا، ضحى سلامة، حبيبة محمد، شيرين وليد، منى حامد شعبان، شيماء عبد الله، فرحة نوفل".

وبسؤال أسر الطالبات، أكدت أن الطالبات يدرسن في الصف الثاني الإعدادي، وأنهن تناولن وجبة طعام "طعمية وفول" يشتبه في عدم صلاحيتها، من أحد المطاعم عقب الانتهاء من الامتحانات، ما أسفر عن إصابتهن بحالة من القيء والغثيان والآلام في المعدة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

النيابة العامة الغربية اصابة 7 طالبات تسمم كفر الزيات وجبة طعام فاسدة

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وائل لطفي

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