طالب ثانوي يعتدي على زميله في لجنة امتحانات بالدقهلية

أصيب طالب بالصف الثاني بمرحلة الثانوي الصناعى، بمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بإصابات مختلفة عقب قيام زميله بالتعدى عليه بالضرب بقطعة خشبية، داخل المدرسة الفنية الصناعية أثناء فترة الراحة بين الامتحانات.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعقيد فتحي هاشم، مأمور مركز شرطة منية النصر، بتعدى طالب ثانوى صناعى على زميله بإحدى مدارس المركز مما أدى لإصابته.

على الفور، انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد العزب رئيس وحدة مباحث المركز، ومعاونه النقيب محمد يسرى، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة " وديع ر ا 17 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى، بمدرسة بدير الحديدى الفنية الصناعية، ومقيم قرية برمبال الجديدة، التابعة لدائرة المركز باشتباه بكسر فى عظمة الترقوه، ادعاء تعدى من آخرين.

وبسؤاله اتهم "ا. ح. ال. م" 18 سنة طالب بالصف التاني بذات المدرسة ومقيم بقرية البجلات دائرة المركز بالتعدى عليه بقطعة خشبية من المقعد الخاص بالفصل، عقب انتهاء فترة الراحة بين امتحاني مادتي الفيزياء والإعلان والتنسيق، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة.

وبسؤال مدير المدرسة أفاد بذات المضمون، وأن المصاب تمكن من أداء الامتحان أما المتهم فتم حرمانه، لافتا إلى أن ما حدث لم يؤثر على سير العمل بالمدرسة، تحرر عن ذلك محضر برقم 5237 لسنة 2022 جنح منية النصر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مركز شرطة منية النصر، بتعدي طالب ثانوي صناعي على زميله بإحدى مدارس المركز ما أدى لإصابته.