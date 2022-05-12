إصابة ربة منزل بطلق نارى على يد زوجها بسوهاج

أصيبت ربة منزل، تبلغ من العمر 27 سنة، بطلق نارى أحدث فتحتى دخول وخروج بالساق اليسرى، والحالة العامة جيدة، إثر خروج طلقة من سلاح نارى كان بحوزة زوجها أثناء مشاجرة مع شقيقها بسبب خلافات مالية فى سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة سيدة بطلق نارى بالساق، وتم نقلها للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول «سحر ع ا ا» 27 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة مركز طما، إلى المستشفى المركزي طما مصابة بطلق نارى "فتحتي دخول وخروج بالساق اليسري والحالة العامة جيدة".

وبسؤال المصابة أقرت بحدوث مشاجرة بين زوجها المدعو «حسن م ع م» 34 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وبين شقيقها المدعو «حمادة ع ا ا» 38 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بسبب خلافات مالية بينهما، وأثناء ذلك خرجت طلقة من سلاح ناري كان بحوزة زوجها المذكور عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم «فرد روسي محلي الصنع»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبسؤال شقيق المصابة أقر بما جاء بأقوال شقيقته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.