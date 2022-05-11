الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثمانى اثنين لقيا مصرعيهما فى حادث سير بالإسكندرية

حادث
حادث
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صرحت نيابة العامرية في الإسكندرية، الأربعاء، بدفن جثمانى شخصين لقيا مصرعيهما متأثرين بإصابتهما في حادث انقلاب حافلة تقِل عمالًا تابعين لشركة إنتاج الأدوات المنزلية والصحية "الصيني والخزف"، وذلك لدى مروره من أمام منطقة مرغم، وأسفر عن إصابة 22 عاملًا، وتم نقلهم إلى 4 مستشفيات لإسعافهم.

وطلبت النيابة التقرير الفني الخاص بالسيارة، وتحريات المباحث حول الواقعة مع سرعة مدها بأقوال شهود عيان الحادث الذي وقع على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، بجانب التقارير الطبية الخاصة بحالة المصابين، والاطلاع على رخص السيارة واستجواب السائق.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبوعمرة، إخطارًا من مدير إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة المرور، حول وقوع حادث انقلاب أتوبيس يُقِل عمالًا، وأثر على الحركة المرورية.

حركة المرور شرطة المرور بالاسكندرية الأدوات المنزلية شهود عيان الحركة المرورية الصحراوي تحريات المباحث أقوال شهود نيابة العامرية

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وائل لطفي

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