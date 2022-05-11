الأربعاء 11 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ثأرًا لدماء الشهداء.. القوات المسلحة تعلن مقتل 23 إرهابيًا فى شمال سيناء

القوات المسلحة تعلن
القوات المسلحة تعلن مقتل 23 إرهابيًا في شمال سيناء
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أعلنت القوات المسلحة، عن مقتل 23 إرهابيًا في شمال سيناء في عمليات نوعية مختلفة.

ووفقا لبيان القوات المسلحة ثأراً لدماء الشهداء تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم  السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية.

 كما نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم الحادى عشر من مايو، واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة، مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.


كما تمكنت قوات إنفاذ القانون، صباح اليوم، من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية، وتم التعامل معها، مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية، والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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