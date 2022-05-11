المؤبد لعاطل يتاجر بالمواد المخدرة فى قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد رشاد، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لعاطل؛ لاتهامه بالاتجار بمخدري الهيروين والحشيش وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10168 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 1516 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "حسام ر م"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، حاز وأحرز بقصد الإتجار مخدري الهيروين والحشيش، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية التي تستخدم على نفس السلاح، وذلك بدون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، وذلك بدائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح النارى، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.