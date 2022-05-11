الأربعاء 11 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعاطل يتاجر بالمواد المخدرة فى قليوب

حبس متهم
حبس متهم
ads

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد رشاد، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لعاطل؛ لاتهامه بالاتجار بمخدري الهيروين والحشيش وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة قليوب. 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10168 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 1516 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "حسام ر م"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، حاز وأحرز بقصد الإتجار مخدري الهيروين والحشيش، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية التي تستخدم على نفس السلاح، وذلك بدون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، وذلك بدائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح النارى، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات شبرا الخيمة عاطل السجن المؤبد مركز شرطة قليوب الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرصة جديدة للجميع

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022 واستطلاع أسماء الفائزين

الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى 2022

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2022

اقتحام مخازن نقابة المحامين وسرقة إيصالات مؤمنة للتصديقات على العقود (خاص)

موعدها 25 مايو.. تفاصيل ضوابط الحج السياحى وشروط القرعة

الآن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 والجدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

لكل دمعة سرها

حسين دعسة

الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ترتقي شهيدة.. برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

حسن كامل

الحرب الكلامية لجهلة الإخوان في الاقتصاد

ماجد حبته

مارلين مونرو.. لوحات وأفلام.. وهبد مستمر

إبراهيم داود

تأريخ للمنسيين

منى رجب

«أحلام سعيدة».. كوميديا خفيفة من وسط المأساة

هدى العجيمى

عن النقد والنقاد (من تجاربي)

حسين دعسة

كيف نتعرف على الوصاية الهاشمية؟

صور

إنبي يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في الدوري

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم منزل شيرين أبوعاقلة 

الكويت والعراق يدينان اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة

مصر تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة.. وتطالب بإجراء تحقيق شامل