مسئول روسي: الولايات المتحدة ليست قادرة على تقييد تنمية روسيا ونفوذها السياسي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تقييد التنمية الاقتصادية لروسيا ونفوذها السياسي في العالم.

وقال مدفيديف- في منشور على صفحته على "تليجرام"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- إن الهدف من موافقة واشنطن على تخصيص مساعدة بقيمة 40 مليار دولار لكييف هو "مواصلة الحرب بالوكالة ضد روسيا والرغبة في إلحاق هزيمة ثقيلة ببلادنا والحد من تنميتها الاقتصادية ونفوذها السياسي في العالم".

وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي مرة أخرى على أن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس سيتم تحقيقها.