إيداع فتاة مستشفى العباسية لبيان مدى قواها العقلية

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، قرارًا بعرض فتاة حاصلة على ليسانس آداب قسم لغة إنجليزية على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي وبيان مدى قواها العقلية، لبيان مدى مسئوليتها عن تصرفاتها من عدمه وقت ارتكابه الواقعة، وذلك بعد قيامها بابتزاز عدد من المواطنين، عبر تطبيقات وسائل التواصل، مقابل التّحصل على مبالغ نقدية، وتهديد مهندس بالقتل وإيذاء أسرته، وتحديد جلسة 3 يوليو المقبل للمحاكمة.

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمة "علياء.ع "، 36 عامًا حاصلة على ليسانس آداب قسم لغة إنجليزية ومقيمة بمنطقة كفر البدماص، مدينة المنصورة، إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 675 لسنة 2022 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة لأنها بتاريخ سابق على يوم16/10/2021 بدائرة قسم ثان- محافظة الدقهلية، هددت المجني عليه "محمد أ ع"عن طريق مراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإحدى وسائل تقنية المعلومات واتساب بإيذائه وإيذاء زوجته وذويه وقتلهم وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب الحصول على مبلغ نقدي على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة المقدم من النيابة عن شروع المتهمة في الحصول بالتهديد على المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه إلا أنه قد خاب إثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها به وهو إمساك المجني عليه عن الانصياع لطلبها.

ونسبت النيابة للمتهمة قيامها بقذف المجني عليه بأن أرسلت بكثافة رسائل عن طريق أحد مواقع وتطبيقات وسائل الاتصالات محل الاتهام الأول تضمن فحواها العبارات المبينة بالأوراق والتي تمثل خدشًا لسمعته وشرفة وعائلته وطعنًا في عرضه، وذلك بإسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا ولأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة تهمة قذف نجل المجني عليه الأول بأن أرسلت بكثافة رسائل عبر تطبيق "فيس بوك -واتس آب" إلى المجني عليه الأول تضمن فحواها العبارات المبينة بالأوراق، والتي تمثل خدشًا لشرفة وطعنًا في عرضة وأدلى المجني عليه الأول بأقواله أمام النيابة العامة بقيام المتهمة بسبه وقذفه ونجله الطفل بعبارات بذيئة تخدش الحياء وتسىء لسمعته وشرفه وسمعة عائلته.

أكد في التحقيقات أن المتهمة أرسلت له تهديدات بإلحاق الأذى به وذويه وتحرير قضايا ضده وتهديده بقتل أولاده وإلحاق الأذى بزوجته في حال عدم الانصياع لها بإرسال مبالغ نقدية لها لكف أذاها وتهديدها له.