الثلاثاء 10 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 فى انقلاب سيارة ملاكى ببورسعيد

حادث تصادم
حادث تصادم
ads

لقيت فتاة مصرعها وأصيب شاب و3 فتيات أخريات، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بورسعيد - دمياط" أمام مطار ببورسعيد. 

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور المركزي، بوصول علاء ياسر عامر 16 سنة، نورا محمود مزروع 16 سنة، هاله السيد أبوسعدة 16 سنة، جنى تيسير مرزوق 17 سنة، حالتهم غير مستقرة ومصابين بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة. 

كما وصلت رانا عمر شرف - جثة هامدة، تم وضعها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقوم الأطقم الطبية داخل مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، بتقديم الإسعافات اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية بشأن الحالات الأربعة المصابة.

فتاة سيارة ملاكي انقلاب حادث مستشفي الزهور المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

توسيع قاعدة الحوار

الأكثر قراءة

الآن رابط نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 دراسات

الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى 2022

اقتحام مخازن نقابة المحامين وسرقة إيصالات مؤمنة للتصديقات على العقود (خاص)

مَن هى مارينا صلاح سركيس التى أشعل خبر وفاتها مواقع التواصل؟

«ابتزاز على بياض».. «مكاتب الديّانة» تسجن النساء بإيصالات أمانة مزيفة (تحقيق استقصائي)

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هدى العجيمى

عن النقد والنقاد (من تجاربي)

حسين دعسة

كيف نتعرف على الوصاية الهاشمية؟

منى رجب

براعة الروحانيات فى «جزيرة غمام»

محمود خليل

«إخوان» الثمانينيات.. الجهاد فى النقابات وعلى «البسطات»

أحمد سعد زايد

كيف نقتلع جذور الإرهاب؟

ماجد حبته

المنصة.. كاذبون بلا رخصة

محمد رفعت

الإخوان والدولار البداية والنهاية «5»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقطعوا يد الإرهاب

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

بعد موجة العمليات في إسرائيل.. ما هي استراتيجية حماس؟ وما أهدافها؟

صحيفتان عمانيتان: على المجتمع الدولي التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

مفتى فلسطين: الأقصى للمسلمين وحدهم