مصرع وإصابة 5 فى انقلاب سيارة ملاكى ببورسعيد

لقيت فتاة مصرعها وأصيب شاب و3 فتيات أخريات، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بورسعيد - دمياط" أمام مطار ببورسعيد.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور المركزي، بوصول علاء ياسر عامر 16 سنة، نورا محمود مزروع 16 سنة، هاله السيد أبوسعدة 16 سنة، جنى تيسير مرزوق 17 سنة، حالتهم غير مستقرة ومصابين بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة.

كما وصلت رانا عمر شرف - جثة هامدة، تم وضعها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقوم الأطقم الطبية داخل مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، بتقديم الإسعافات اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية بشأن الحالات الأربعة المصابة.