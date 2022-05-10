الثلاثاء 10 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

4 عادات تمنعك من خسارة دهون البطن..عدم ممارسة التمارين الرياضية

دهون البطن
دهون البطن
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هناك كثيرون يبحثون عن طرق تساعدهم على خسارة دهون البطن، وعلى الرغم من بذل المجهود إلا انهم يجدون الأمر بلا جدوى، وفي هذه السطور يوضح موقع timesnownews  عادات يمكن أن تمنع خسارة دهون البطن.

عدم تجنب السكر والكربوهيدرات

الكربوهيدرات البسيطة مثل المعكرونة والخبز الأبيض والبرغر والحلويات لها تأثير على الدماغ يجعلها تسبب الإدمان، نتيجة لذلك عندما يعمل المرء على إنقاص الوزن أو يحاول خساة دهون البطن، تصبح هذه الأطعمة صعبة المقاومة، يمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة في فترة إنقاص الوزن إلى جعل الخلايا الدهنية تنضج بشكل أسرع مما يؤدي إلى تراكمها، ويعد الامتناع عن تناول السكريات المكررة والكربوهيدرات أمرًا أساسيًا لحرق دهون البطن.

نمط الحياة غير المستقر

 عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كبير، والجلوس في نفس المكان لعدة ساعات يمكن أن يعيق أيضًا فقدان الوزن ويؤدي إلى تراكمالدهون الحشوية، وفقًا للعديد من الدراسات، يمكن أن تقلل التمارين من الدهون الحشوية حتى لو لم يفقد المرء الوزن.

تعاطى كحوليات

 إن معضلة بطن البيرة حقيقية - فالانغماس في الكحول يمكن أن يساهم في زيادة دهون البطن لأنه يؤثر على طريقة معالجة الكبد للدهون والكربوهيدرات، إذا فشلت في الامتناع عن ذلك أثناء عملية إنقاص الوزن، فإن الفشل في إنقاص دهون البطن هو احتمال حيث تشير الدراسات إلى أن الكحول يؤثر على قدرة الجسم على حرق الدهون بأكثر من 70 في المائة.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

 الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر أيضًا على وتيرة فقدان الدهون في البطن. يتم إفراز هرمون التوتر - الكورتيزول - عندما لا يحصل الجسم على قسط كافٍ من الراحة، هذا يخبر الجسم بالاحتفاظ بالدهون حول البطن مما يؤدي إلى تراكم دهون البطن.

 

لكحول على قدرة الجسم دهون البطن حرق دهون البطن الامتناع عن بعض العادات غير الصحية الكربوهيدرات البسيطة عدم تجنب السكر

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