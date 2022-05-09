الإثنين 09 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

جريدة الدستور
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أجرى  الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
من جانبه؛ أعرب جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

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