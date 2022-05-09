القبض على عاطلين قبل ترويج هيروين في التبين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلين قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بمنطقة التبين.

البداية كانت بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام كل من المدعو "ه ع"، 30 سنة، عاطل، و"ع.ر"، 27 سنة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من محل سكنهما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

عقب تقنين الإجراءات خرجت حملة أمنية وأمكن ضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية لفافات ورقية تحتوي على جوهر الهيروين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهمان علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.