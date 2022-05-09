الإثنين 09 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع لأقوال شهود عيان بحريق باكيات بيع ملابس في بولاق أبو العلا

جانب من الحريق
جانب من الحريق
ads

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق 6 باكيات لبيع الملابس في شارع 26 يوليو بمنطقة بولاق أبو العلا، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل. 

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بإحدى الباكيات نتج عنها الحريق، فيما انتهت عمليات التبريد لموقع الحريق وسيقوم المعمل الجنائي بفحص المكان لتقدير الخسائر والأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران بالباكيات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق وتمت عمليات الإخماد ومنع امتداد الحريق لباقي المجاورات.

مديرية امن القاهرة شهود العيان حريق 6 باكيات بيع الملابس شارع 26 يوليو بولاق أبو العلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عضم ولادنا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعى

الآن رابط نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 دراسات

على أنغام «الغزالة رايقة».. حفلة رقص لمعلمات وطلاب المعهد الأزهرى بنجع حمادى (فيديو)

من 120 ألفًا لـ190 ألف جنيه.. مؤشرات أسعار الحج هذا العام

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

الآن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 (رابط)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار البداية والنهاية «5»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقطعوا يد الإرهاب

الحسين عبدالرازق

وماذا بعد؟!

د هند جاد

جبر الخواطر.. إنسانية..

حسين دعسة

جيش مصر ذخيرة أمن الأمة العربية

مؤمن المحمدي

بـ القانون! بـ القانون!

عبدالوهاب داود

هل تتساوى يدٌ سَيفُها كان لك بيدٍ سَيفُها أثكلك؟

محمد العسيري

ذيول الأنجاس فى سيناء

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى فلسطين: الأقصى للمسلمين وحدهم

خطة نتنياهو.. هل تتمكن المعارضة الإسرائيلية من إسقاط حكومة بينيت؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تدعو مواطنيها إلى حمل السلاح