الاستماع لأقوال شهود عيان بحريق باكيات بيع ملابس في بولاق أبو العلا

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق 6 باكيات لبيع الملابس في شارع 26 يوليو بمنطقة بولاق أبو العلا، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بإحدى الباكيات نتج عنها الحريق، فيما انتهت عمليات التبريد لموقع الحريق وسيقوم المعمل الجنائي بفحص المكان لتقدير الخسائر والأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران بالباكيات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق وتمت عمليات الإخماد ومنع امتداد الحريق لباقي المجاورات.