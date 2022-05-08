إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر الشائعات ضد الدولة عبر «فيس بوك»

أخلت محكمة الجنايات المختصة سبيل 3 متهمين بضمان محل الإقامة، مع إلغاء التدابير الاحترازية الصادرة ضدهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، على خلفية اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

ويواجه المتهمون بالقضية 1983 لسنة 2021، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث أخبار على شبكة التواصل الاجتماعى “فيس بوك" كوسيلة للتحريض على قلب نظام الحكم.

وأسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كإذبة- على نحو متعمد- عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.