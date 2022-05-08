الأحد 08 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثامين 3 أطفال لقوا مصرعهم غرقًا فى ترعة شمال سوهاج

غرقً
غرقً
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نجحت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج، اليوم الأحد، في انتشال جثامين 3 أطفال لقوا مصرعهم غرقا فى إحدى ترع قرية عنيبس التابعة لمركز جهينة بمحافظة سوهاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بلاغ تلقاه اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، بوجود حالات غرق بترعة قرية عنيبس التابعة لمركز جهينة بسوهاج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وتبين أنه أثناء قيام كل من زياد احمد بخيت، هاشم رمضان، ويوسف محمود، جميعهم طلاب في المرحلة الإعدادية بالاستحمام في الترعة بعد أداء الامتحان، لقوا مصرعهم غرقا.

وتم انتشال الجثامين ونقلها لمستشفى طهطا العام وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مستشفى مدير محمد لتر قرية غرق عمل اجراءات النيابة ازمة أحمد اطفال على مصرع تحقيق بسوهاج تلقى

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