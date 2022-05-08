الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الوطنية للانتخابات» تنعى شهداء القوات المسلحة

نعي
نعي
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نعت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا على يد الإرهاب الآثم، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلحقهم بالصديقين والشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، وقف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، دقيقة حدادًا على الأرواح الطاهرة لأفراد الجيش المصري البواسل الذين استشهدوا خلال العملية الإرهابية الغاشمة أثناء تأدية واجبهم الوطني للدفاع عن الأرض والعرض ومقدّرات الشعب المصري.

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: «إننا فوجعنا بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قام بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء».

وأضاف: «إننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة».

وشدد جبالي: «لن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الذكية، وهم عند قسمهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة».

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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