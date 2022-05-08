التحريات في العثور على جثة عربي في شقته بالهرم: الوفاة طبيعية

توصلت تحريات مباحث الجيزة، اليوم الأحد، عن تفاصيل العثور على جثة مسن يحمل جنسية دولة عربية متوفى داخل شقة مستأجرة بمنطقة الطوابق، عن أنه لا شبهة جنائية في الواقعة وأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

و تلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغاً بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد الشقق السكنية التي يقطنها مسن يحمل جنسية دولة عربية بمنطقة الطوابق.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة المسن متوفي يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به آثار إصابات وفي حالة تعفن رمي، وكشفت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي والذي أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.