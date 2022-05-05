الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادثي سير ببني سويف

حادثي
حادثي
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادثي سير بمركزي الفشن وناصر بمحافظة بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بدهس سيارة لشابين أمام قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزي المتوفين، وهم "عبدالله.ع" و"محمد.ع"، وتم إيداعهما داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتسليمهم إلى ذويهم عقب انتهاء جميع الإجراءات القانونية.

دلت التحريات الأولية على أن الشابين صديقان كانا يقفان أمام مدخل القرية وصدمتهم سيارة مسرعة أمام قرية تلت، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى الحادث الثانى أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك على الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى نطاق مركز ناصر.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلًا من محمد صلاح عويس 45 سنة سائق توك توك مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني، عبدالستار جودة إبراهيم 50 سنة مدرس مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

مصرع بني سويف الفشن النجدة دهس سيارة لشابين

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وائل لطفي

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