حريق يلتهم 10 محلات في المرج الجديدة (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب صباح اليوم في 10 محلات تابعة للحي بالمرج الجديدة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حريق داخل ممر وبه مجموعة محلات بالقرب من المرج الجديدة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتبين أن المحلات بممر مكون من طابق واحد يحتوي على كميات من الملابس وغيرها وتم إخماده.

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وكيفية حدوثه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.