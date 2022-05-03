إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطنطا

أنقذ القدر طفلين وشخصا من الموت، في ثاني أيام عيد الفطر نتيجة حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطنطا، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقلت المصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقامت أجهزة الأمن بالانتقال لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

كان قد تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم توك توك بموتوسيكل، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان، تحرر محضر بالواقعة، ونقل المصابون للمستشفى لتلقى العلاج.