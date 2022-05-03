عيد الفطر 2022.. موعد بداية صيام الست البيض

يبدأ الكثير من المسلمين في العالم مع بداية عيد الفطر 2022 في صوم الأيام الست البيض، والتي يبحث المسلمون عن موعد بداية صيام الست البيض عقب انتهاء شهر رمضان، وقد ارتفعت معدلات البحث على محرك البحث العالمي "جوجل" عن موعد بداية صيام الست البيض، لما لها من فضل عظيم.

وتستعرض "الدستور" من خلال ذلك التقرير موعد بداية صيام الست البيض، وفضله وأحكام صيام الأيام البيض.

موعد بداية صيام الست البيض

يبدأ صيام الأيام الست البيض بالتزامن مع بداية شهر شوال، وليس لها يوم محدد لصومه، حيث يمكن صوم تلك الأيام مجتمعين أو متفرقين، ولكن لا يجب صيام اليوم الأول من شهر شوال والذي يوافق أول أيام عيد الفطر 2022 ويبدأ صيام الأيام الست البيض من بعد ذلك اليوم على مدار شهر شوال.

ويستحب الشافعية صوم الأيام الست البيض مجتمعين من اليوم الثاني لشهر شوال وحتى اليوم السابع من ذات الشهر، وكانت الرؤية لهم أن اتصال الصوم بشهر رمضان وعيد الفطر له أفضلية من عدم اتصاله به.

وجاء في الحديث الشريف في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري، رضي الله عنه، أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كصيام الدهر".

الإفتاء المصرية توضح موعد بداية صيام الست البيض وفضلها

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني موعد بداية صيام الست البيض وأحكامها وفضلها، موضحة أن التتابع في صيام الست البيض بعد عيد الفطر هو الأفضل، كما يمكن تفريقها على مدار الشهر.

وعن حكم الجمع بين صيام الست البيض وأيام القضاء من شهر رمضان، فقد أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.

ولصيام الست البيض فضل كبير مثل:

الحصول على الأجر العظيم من الله –سبحانه وتعالى-.

جَبر النقص الذي قد يطرأ على الفريضة وإتمامه.

زيادة قُرْب العبد من ربّه، وكَسْب رضاه ومَحبّته.

الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في أحاديث النبي الكريم.

إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

إن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم.

من صام يومًا واحدًا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عامًا.

الصوم جُنة “أي وقاية” من النار.

الصوم يكفر الخطايا.

الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة.

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سبب تسمية الأيام البيض بذلك الاسم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن وصف الأيام البيض يعود على لياليها وليس أيامها ووصفت بذلك مجازًا، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ".

وأوضحت: أمَّا الأيام الستة من شهر شوال فهي تلك الأيام من شوال التي يجب صيامها بعد شهر رمضان ويومِ الفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".