مصرع شخص وإصابة 9 فى حادثى مرور بالمنيا

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 9 أشخاص آخرون فى حادثين منفصلين بالمنيا، وتحرر عنهما المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

البداية تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مركز العدوة شمال محافظة المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين تم نقلهم للمستشفى العام.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث انقلاب بمدخل مدينة المنيا الشمالي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج، وأفادت التحريات الأولية بأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث.

وتحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.