التحفظ على 1.5 طن دقيق أبيض داخل مخزن مجهولة المصدر فى الاسكندرية

قررت النيابة العامة، التحفظ علي 1.5 طن دقيق أبيض داخل مخزن مجهولة المصدر بدون مستندات داله عليه قبل حجبه بالأسواق بالإسكندرية، وطلبت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية لحيازته كمية من الدقيق الأبيض مجهول المصدر قبل حجبه عن الأسواق لاستخدامه في التصنيع.

تم مداهمة المخزن والقبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر علي 1,5 طن دقيق أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لاستخدامها في التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.