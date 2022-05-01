حبس 3 كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية فى الشرقية

قررت نيابة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالشرقية حبس 3 من العناصر الإجرامية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاشتراك في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بنطاق أماكن وأنحاء متفرقة في محافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الشرقية، بشأن إقدام شخصين اثنين، لهما معلومات جنائية، مُقيمين بنطاق محافظة الشرقية، على تكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة دراجات بخارية بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية (دون لوحات معدنية) بنطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، وبحوزة أحدهما سلاح ناري (فرد محلي) وطلقة لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأفادا كذلك بأنهما وراء ارتكاب 7 وقائع أخرى بدوائر: قسم شرطة أول الزقازيق- قسم شرطة ثانٍ الزقازيق- مركز شرطة منيا القمح- مركز شرطة أبوكبير، وأن السلاح المضبوط بحوزة أحدهما بقصد الدفاع.

وأرشد المتهمان عن الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميلهما (سيئ النية) له معلومات جنائية ومُقيم بنطاق دائرة مركز شرطة ههيا، وجرى ضبطه هوَّ الآخر وبحوزته المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.