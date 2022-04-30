كشف هوية طفل عثر على جثته وسط القمامة فى الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، هوية طفل تم العثور على جثته وسط القمامة بمنطقة جسر الكونيسة، كما تبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الحادث، وجار فحص عدد من المشتبه بهم.

كانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل بمنطقة جسر الكونيسة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لطفل ملقاة وسط القمامة.

تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.