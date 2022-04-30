تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفل وسط القمامة فى الجيزة

تجرى الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفل وسط القمامة بمنطقة جسر الكونيسة، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بمنطقة جسر الكونيسة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لطفل ملقاة وسط القمامة.

تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.