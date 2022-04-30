ضبط 18 عاطلًا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 18 عاطلًا، خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية تعود لتلقي اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 عاطلًا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم 4 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 285 جرامًا من مخدر الهيروين، و220 جرامًا من مخدر البودر، و10 جرامات من مخدر الآيس، و605 جرامات من مخدر الحشيش، و105 جرامات من مخدر الاستروكس، و65 جراما من مخدر الشادو، و20 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.