ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام بالشرقية

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين، في ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونا.