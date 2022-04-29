ضبط سائق تاكسى بحوزته ربع كيلو «هيروين» بالغردقة

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة من ضبط سائق تاكسي بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بالغردقة.

البداية عندما وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بالغردقة، برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس المكتب، عن المتهم، وبتقنين الإجراءات القانونية وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته ربع كيلو "هيروين" مخدر، قبل توزيعها على المتعاطين بمنطقة الكوثر.

كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة تاكسي بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

