تفاصيل حصاد الأنشطة والفعاليات بمديرية أوقاف الأقصر خلال شهر رمضان

تعددت الأعمال والأنشطة والفعاليات وافتتاحات المساجد التي نفذتها مديرية مديرية أوقاف الأقصر برئاسة الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل الوزارة، خلال شهر رمضان المبارك، جاء ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، و تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وننشر في السطور التالية إجمالي النشاط الدعوى والخيرى لمديرية أوقاف الأقصر خلال شهر رمضان المبارك، بناءًا على بيان رسمي أصدرته المديرية، اليوم الجمعة، وجاءت أنشطة شهر رمضان المبارك كالتالي:

أولاً:ـ القطاع الديني

1ـ إعلان خطة مديرية أوقاف الأقصر لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1433هـ / 2022 م.

2ـ قيام المديرية بالتوجيه بتنفيذ حملات تعقيم للمساجد بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك.

3ـ إعلان استعدادات مديرية أوقاف الأقصر لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1433هـ - 2022 م.

4 - تحديد أعداد المنافذ التي يتم بها بيع صكوك الأضاحي وعددها 11 منفذ على مستوى المديرية.

5ـ قيام المديرية بالتوجيه بتنفيذ حملات تعقيم للمساجد بمناسبة أداء صلاه عيد الفطر المبارك.

6ـ تم عقد 3620 خاطرة دعوية خلال شهر رمضان المبارك.

7ـ عقد 5340 درسا دينيا تحت مسمى درس العصر خلال شهر رمضان المبارك.

8ـ تم عقد 9520 خاطرة دعوية ودرس العصر خلال شهر رمضان المبارك.

ثانيا:ـ افتتاحات المساجد

1ـ افتتاح مسجد حسن الخاتمة بقريه الدبابية شرق بمركز ومدينة اسنا يوم الجمعه الموافق 15/4/2022.

2ـ افتتاح مسجد الفتاح العليم بقرية القرايا بمركز ومدينة اسنا يوم الجمعه الموافق 15/4/2022.

ثالثا:ـ فرش المساجد

1ـ فرش مسجد خالد بن الوليد بالكرنك والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بمدينة الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 622 مترا وذلك بتاريخ 12/4/2022.

2 ـ فرش مسجد الحاج نصر بمنشأة العمارى والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بمدينة الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 151 متر وذلك بتاريخ 6/4/2022.

رابعا :ـ المسابقات

1ـ عقد الاختبارات الاولية بالمديرية للمتقدمين للالتحاق بالدورة التدريبية المتكاملة الخامسة وعددهم 3 متسابق.

2ـ عقد الاختبارات الاولية بالمديرية للمتقدمين للالتحاق بمسابقة منحة الماجستير لعام 2022 وعددهم 32 متسابقا.

3ـ عقد الاختبارات الأولية بالمديرية للمتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة على بند التحسين وعددهم 19 متسابقا.

خامسا:ـ الكتب والمطبوعات

1- تسليم الأئمة 50 نسخة من كتاب حديث الصيام الوارد من الوزارة.

سادسا:ـ البر والخيرات

1ـ إهداء محافظة الأقصر ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي 2000 كيلو لحوم من مشروع لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على المستحقين من الأسر الاولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

2ـ إهداء محافظه الأقصر ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي 14000 كيلو سكر و14000 أرز من السلع الغذائية ـ شنطة رمضان ـ لتوزيعها على المستحقين من الأسر الاولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

وتقدمت مديرية أوقاف الأقصر برئاسة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل قيام المديرية بعملها المنشود على اكمل وجه.