ضبط 1215 عبوة منشطات مختلفة الأنواع مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محل عطاره كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من المنشطات المقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات وتاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن مزاولته مهنة "صيدلى" بدون تصريح وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر داخل المحل المشار إليه على (1215 عبوة منشطات مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

و بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.