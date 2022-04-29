الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1215 عبوة منشطات مختلفة الأنواع مجهولة المصدر بالقاهرة

أدوية
أدوية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محل عطاره كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من المنشطات المقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات وتاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن مزاولته مهنة "صيدلى" بدون تصريح وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر داخل المحل المشار إليه على (1215 عبوة منشطات مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

و بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مديرية امن القاهرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي النيابة العامة مجهولة المصدر أجهزة الأمنية قسم شرطة الجمالية إتخاذ الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

حبس مريض نفسيا شنق شقيقته أثناء إعدادها طعام الإفطار في البحيرة

إصابة عدة أشخاص إثر تصادم ونش وسيارتى ميكروباص فى طوخ

برئاسة وزير القوى العاملة.. لجنة عليا للإشراف على الانتخابات النقابية

إلى أين وصل مشروع «الجولات التراثية»؟.. «التنسيق الحضارى» يجيب (تقرير)

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟