«القوى العاملة»: تعيين 469 شابا والتفتيش على 383 منشأة بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 469 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 970 راغب عمل منهم 13 " قادرون باختلاف"، وتوفير 9 فرص عمل، فضلاً عن إسقاط 425 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 222 ألفاً و634 جنيه لـ1268 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و62 ألفاً و502 جنيها رعاية صحية لـ 38 عاملاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه 285 ألفاً و 136 جنيهاً لـ1306 عمال من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 215 منشآة (دوري نهاري) وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 168 منشأة أخرى، وبحث 12 شكوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 26 منشأة، وإعادة التفتيش على 34 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 13 شكوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها ودياً ، وإحالة 6 شكاوى للقضاء وجهات أخرى، وتبقت 4 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 195 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 202 رخصة مزاولة مهنة لـ 202 عامل.

أما في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الشلال لـ 10 متدربات ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.