الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

روغوزين: قرار روسيا بشأن مستقبل محطة الفضاء الدولية سيعتمد على الوضع بالبلاد

محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية

قال مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، إن الجانب الروسي سيتخذ قراره حول مستقبل محطة الفضاء الدولية اعتمادا على الوضع في البلاد وحولها.

وأكد روغوزين في تصريح صحفي أن روسيا لن تتسرع في الإعلان عن موقفها وستواصل العمل ضمن الموعد النهائي الذي حددته الحكومة حتى عام 2024"، مضيفا: "سيعتمد القرار بشأن مصير محطة الفضاء الدولية إلى حد كبير على تطور الوضع في البلاد وكذلك حولها".

ووفقا لرئيس روس كوسموس، إذا تم اتخاذ قرار بالانسحاب من المشروع، فستقوم روسيا بتحذير الشركاء قبل عام.

وأشار روغوزين إلى أن مقترحات التعاون مع الشركاء الأجانب في محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 أرسلت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإلى الحكومة.

وأضاف أن "القرار، الذي تم ارساله إلى قيادة البلاد، نظر فيه المجلس الإشرافي لمؤسسة روس كوسموس الحكومية".

و في وقت سابق اليوم، اختبر الباحثون في جامعة "لوباتشيفسكي" الحكومية في مدينة نيجني نوفجورود الروسية تكنولوجيا استخدام آشعة تيراهيرتز الآمنة للبشر التي تسمح برؤية ما وراء مواد غير شفافة.

ويمكن استخدامها كبديل للأشعة السينية التي قد تُلحق أضرارا بجسم الإنسان. كما قد تستخدم تلك التكنولوجيا لدراسة أية مادة بشكل غير مدمر، فضلا عن تفتيش الأمتعة الشخصية في المطارات وغيرها من المجالات الهامة.

ومن مميزات تلك التكنولوجيا الحصول على صورة  تشبه صورة الأشعة السينية. لكن صورة أشعة تيراهيرتز لا تلحق أبدا أي ضرر للإنسان حتى في حال كثرة استخدامها.

وتسمح موجات تيراهيرتز برؤية ما وراء مواد غير شفافة: مثل الملابس، والورق، والجص، والخزف وغيرها. ويحتوي مجال ترددات تيراهيرتز على أطياف البروتين وجزيئات الحمض النووي، والمتفجرات، وغير ذلك.

وقال أحد أصحاب المشروع البروفيسور في جامعة  "لوباتشيفسكي"، ميخائيل باكونوف، إن كاشف أشعة تيراهيرتز النبضية عبارة عن طبقة من نيوبات الليثيوم ذات اتجاه بلوري خاص مع موشور سيليكوني متصل بها.   

وقدم العلماء في جامعة "لوباتشيفسكي" طلبا بالحصول على براءة اختراع كاشفهم المميز، وقالوا إن التكنولوجيا التي اخترعوها ستسمح كذلك بمراقبة جودة الأدوية والتنبؤ في حالة البيئة والحيلولة دون تلوثها.

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وائل لطفي

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