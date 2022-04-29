12.2 % ارتفاعا فى التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبى

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، إن التجارة الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي نمت بقوة في الربع الأول من العام الجاري 2022.

وذكر قاو في مؤتمر صحفي دوري أن التجارة الثنائية قفزت 12.2 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 205.87 مليار دولار أمريكي.

وخلال الربع الأول، ارتفعت التجارة الثنائية في المنتجات الميكانيكية والكهربائية، والسلع الصناعية الخفيفة، ومنتجات التكنولوجيا الفائقة بنسب 10 بالمائة و19 بالمائة و31 بالمائة، على الترتيب.

وتابع قاو أن الصين والاتحاد الأوروبي يشتركان في مصالح مشتركة واسعة وأساس عميق للتعاون، لافتا إلى تكامل الاقتصادين إلى حد كبير.

وأشار قاو إلى أن تعميق التعاون الثنائي يعود بالنفع على الجانبين ويعيد الانتعاش للاقتصاد العالمي.

وأضاف قاو أن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار سلاسل التصنيع والإمداد، وتعزيز محركات نمو جديدة في مجالات الوقاية من الجائحة، والرقمنة، والعلوم، والتكنولوجيا، من أجل ضخ زخم في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 15688 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، منها 5659 إصابة مصحوبة بأعراض و10029 بدون أعراض.

يأتي هذا مقارنة مع 11367 إصابة جديدة في اليوم السابق، هي 1503 إصابات بأعراض و9864 بدون أعراض.

وفي المجمل، سجل البر الرئيسي في الصين 214243 إصابة مؤكدة حتى يوم الخميس.

وسجلت الصين 52 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4975.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.