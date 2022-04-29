الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمدة ماريوبول الأوكرانية: المدينة لن تستسلم أبدا من أجل السلام

ماريوبول
ماريوبول

قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، فاديم بوتشينكو، إن المدينة "لن تستسلم أبدًا من أجل السلام".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - في نشرتها بالإنجليزية - عن بوتشينكو حثّه للحلفاء الغربيين على توفير المزيد من الأسلحة لمساعدة أوكرانيا في القتال ضد القوات الروسية.

وأضاف المسئول الأوكراني - في حديثه إلى "سكاي نيوز" - أنه "يمكننا فقط إعادة ما هو لنا وقد كانت ماريوبول وستظل أوكرانية وسنبذل قصارى جهدنا لضمان ذلك".

ودعا بوتشينكو "العالم المتحضر بأسره" إلى المساعدة وتوفير الأسلحة لتمكين أوكرانيا من "تحقيق هذا النصر".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القصف الروسي الذي استهدف كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعاصمة الأوكرانية كان هدفه "إذلال الأمم المتحدة".

يأتي هذا في وقت كانت قد تعرضت له العاصمة الأوكرانية كييف إلى قصف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمدينة.

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