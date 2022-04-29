استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7 آلاف و116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وثلاث حالات وفاة.

وفي إيران، تم تسجيل 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و17 حالة وفاة.

وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 1248 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و45 ألفًا و456 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة، ما رفع حصيلة الوفيات 22 ألفًا و239 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و964 ألفًا و337 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و135 حالة.

وفي ألمانيا، تم تسجيل 95,041 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، و185 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 817 إصابة جديدة و 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و5 آلاف و72 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفًا و980 وفاة.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 4 وفيات و4146 جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و55 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و780 ألفًا و444 إصابة.

وفي أرمينيا، سجلت السلطات الصحية 3 إصابات وصفر وفيات، ليصل إجمالي الإصابات إلى 422 ألفًا و 855 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات إلى 8622 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 69 ألفا و204 إصابة جديدة و131 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16 مليونًا و349 ألفًا و788 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 163 ألفًا و244 وفاة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 7 آلاف و580 حالات إصابة و48 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و309 ألفًا و962 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفًا و73 وفاة.

وأشارت سلطات الصحة البريطانية إلى تسجيل 1628 حالة وفاة، و112 ألفًا و705 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يومًا من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 174 ألفًا و696 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 25 ألفًا و925 حالات إصابة.

وأعلنت سلطات الصحة في البرتغال تسجيل 139 حالة وفاة، و60 ألفًا و83 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت باكستان 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية صباح اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1527956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30369 حالة وفاة.