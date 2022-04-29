الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ماذا يحدث فى «جروبات القراء».. السر وراء روايات «البيست سيلر»

بيست سيلر
بيست سيلر

منذ نشأة عالم السوشيال ميديا وبعد الطفرة التي حدثت في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ثورة 25 يناير كان لا بد من تواجد صفحات تلبي احتياجات القراء، وتعلن عن الكتب الأدبية والعروض وغيرها، ومن هنا نشأت جروبات القراءة، فكانت بعض دور النشر تخصص لها صفحة لتنشر عليها إصداراتها، وهناك دور نشر بدأت من جروب على الفيس بوك،   وبعد انشاء دار النشر أصبح متخصصا لنشر إصدارات الدار فقط ومقولات الكتاب وآراء القراء في الكتب، وعلى جانب آخر قامت العديد من الجروبات الحرة بعضها لا يتبع أي دار نشر وبعضها ممول من دور النشر لتدس الإصدارات وسط المنشورات..

 

أين الشعر والقصة القصيرة من جروبات القراءة؟

بالتأكيد وبعد طفرة القراءة التي ظهرت أصبحت هناك رغبة كبيرة من القراء في معرفة ترشيحات بعضهم من الإصدارات، ولبت جروبات القراءة هذا الاحتياج، ولكنها تغافلت عن أنواع أخرى من الكتابة مثل: الشعر مثلا والقصص القصيرة، والتي لم تجد مكانا بجوار الروايات التي أصبح التركيز عليها لأنها من جهة تستحوذ على اهتمام رواد الجروبات ومن جهة أخرى لأن دور النشر تنشر الرواية أكثر بكثير مما تنشر الشعر أو القصص القصيرة.

 

تمويل الجروبات

القارئ حصيف وذكي، وإن توجه إلى صفحات دور النشر فلن يجد إلا إصدارات دور النشر فقط، ومن هنا اختفى بعض دور النشر خلف الجروبات لتظهر وكأنها جروب للقراءة فقط لا يعنيه دار النشر بقدر ما يعنيه الكتاب، وراحت هذه الجروبات تنشر بميل تجاه دار النشر الممولة للجروب، وبالتالي يظن القارئ أنها مجرد ترشيحات للقراءة فيثق تماما في الجروب ومن هنا تبيع دور النشر على إثر هذه المنشورات، وتحقق طفرة مبيعية أيضًا.

 

البيست سيلر

هناك عدد من الكتاب أدرك الفائدة من جروبات القراءة، وان انتشاره على هذه الجروبات يعني تصدر المبيعات، وبالتالي تكون هناك اتفاقات خفية مع بعض الجروبات وبعض الكتاب للترويج لأعمالهم، ولا يكتفي الكاتب بجروب واحد فقط، وإنما للعديد من الجروبات عملا بالمثل الشعبي" الزن على الودان أمر من السحر"، فالقارئ يظن أن عظمة الرواية هي التي تجعلها تلاقي بكل هذا الترحاب وبالتالي يفلح الكاتب في الترويج لعمله وأن يكون بيست سيلر أيضًا.

الجروبات البيست سيلر القصة القصيرة الشعر مواقع التواصل الاجتماعي دور النشر السوشيال ميديا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

مصدر أمنى ينفى شائعات الإخوان بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

الكونجرس الأمريكى يحيى برنامجا يعود للحرب العالمية الثانية من أجل أوكرانيا

رئيس الوزراء اليونانى يعتزم إلقاء خطاب أمام الكونجرس الأمريكى

الرئيس الأوكرانى يشكر بايدن على الدعم المالى الإضافى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟