الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع سعر بتكوين بنسبة 2.7 % خلال تعاملات اليوم

سعر بتكوين
سعر بتكوين

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين، اليوم الخميس، بنسبة 2.7 % ليزيد على 40 ألف دولار للوحدة الواحدة.

 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تذبذب سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم خلال تعاملات اليوم تراوح بين 38889 و40192 دولار للوحدة.

 

ورغم ارتفاع سعر البتكوين اليوم فإنه مازال أقل بنسبة 42% عن أعلى مستوى له عندما سجل 68992 دولارا يوم 10 نوفمبر الماضي، وأقل بنسبة 13% عن مستواه في بداية العام الحالي.

 

وكانت أسعار العملات الرقمية المشفرة تراجعت بشكل ملحوظ، أمس الأربعاء، بعد تهديدات المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من استخدام العملات المشفرة في السوق العقاري، وتخوض العملات الرقمية مواجهة قوية غيرت مسار العديد من المستثمرين لاستبدال العملات الرقمية المشفرة بأدوات مالية أكثر تحوطا مثل الذهب والسندات.

 

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وائل لطفي

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