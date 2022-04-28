الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«تويتر» تعتذر بعد غلق حساب متطرف أساء للرسول.. والأزهر يعلق

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

أعلنت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، عن توقف حساب النائب اليميني المتطرف الهولندي جيرت فيلدرز، بشكل مؤقت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إهانته للإسلام وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وصدور  تقارير تفيد خرقه للقواعد التنظيمية للموقع والمتعلقة بخطاب الكراهية.

وتعود الواقعة إلى نشر اليميني المتطرف "فيلدرز" تغريدة موجهة لرئيس الوزراء الباكستاني، ندد خلالها بما اعتبره "عنف الأيدولوجية المتعصبة التي تُدعى الإسلام"، مدعيًا أن تهديدات القتل التي تلقاها من مواطنين باكستانيين استلهموها من الرسول محمد حسب تغريدته، رافضًا محو أي من منشوراته له.

جدير بالذكر أن حساب البرلماني المتطرف أُغلق من قبل عام 2019، وذلك بعد اتهامه بنشر الكراهية عبر الإنترنت.

من جانبها، قالت إدارة موقع "تويتر"، إنها اتخذت قرار وقف الحساب عن طريق الخطأ، وأن صلاحية الدخول للحساب أُعيدت، مؤكدة أن أولويتنا القصوى هي حماية جميع مستخدمي تويتر من الإساءة.

وتأتي خطوة "تويتر" لتعبر عن التناقض في سياسات موقع التواصل الاجتماعي ففي حين يؤكد على حماية مستخدميه من الإساءة تسمح لفرد واحد بالإساءة إلى ملايين المسلمين، وانتهاك قواعد احترام الأديان. الأمر الذي يراه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يستوجب التعامل القانوني بحزم لوضع حد لتلك التجاوزات المتكررة من قبل اليمين المتطرف.

يورو نيوز اليميني المتطرف التواصل الاجتماعي الرسول محمد الكراهية نشر الكراهية الأزهر لمكافحة التطرف

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وائل لطفي

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