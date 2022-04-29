الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القاهرة تتصدى للبناء المخالف.. وتزيل عقاريين بحى المعصرة

ازالة عقارين مخالفين
ازالة عقارين مخالفين بالمعصرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بجنوب القاهرة، حملاتها للتصدى لكافة أشكال المخالفات وإزالة المباني المخالفة بأحيائها، وذلك ضمن الحملات المستمرة، لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات ومخالفات البناء ، تنفيذاً للقانون لوقف المخالفات وإزالتها في مهدها، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالبدء في تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف بشارع البحر بمعصرة  البلد والمكون من أرضي و٦ أدوار متكررين وجارٍ استكمال الأعمال لحين الانتهاء من الإزالة، مشددة على إزالة أي تعديات أومخالفات جديدة  في المهد، لإعلاء هيبة الدولة والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين .

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وفي سياق متصل واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة جهودها للحد من البناء المخالف بالبدء في إزالة عقار مخالف بالقطعة ١٥ جمعية العاملين بالخارج، وجارٍ استكمال الإزالة في ضوء توجيهات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على تصدي الأجهزة التنفيذية بكل قوة وحزم لأي محاولات بناء مخالف بدون ترخيص، موجهة رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة والمرور اليومي، لرصد أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفقًا للقانون مع استمرار أعمال الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة، بجانب مصادرة مواد ومعدات البناء المخالف.

وناشدت نائب المحافظ المواطنين على الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالبناء مؤكدة على التصدى بكل شدة وصرامة لجميع انواع المخالفات في ضوء الاهتمام بملف التعديات والبناء المخالف طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.  

وطالبت عبدالمنعم بمحاسبة كل من يثبت تقصيره في تنفيذ أى قرار إزالة أو السماح بأي مخالفة بناء على أرض الدولة، مؤكدة على إزالة كافة المخالفات التي تم رصدها والتصدي بحسم لأي محاولات جديدة.

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وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤوساء الأحياء بالمرور على نطاقات عملهم بصورة دورية، وعلى مدار اليوم لرصد أي مخالفات جديدة، خاصة في أيام الأجازات،  واتخاذ الإجراءات القانونية تنفيذا لقرارات  رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين والذي عقد مؤخرا وشددت على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مع ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم "نوباتجيات" عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.

تصدي لمخالفات ازالة عقارين مخالفين حي المعصرة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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