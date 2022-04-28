الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تتخذ إجراءات مشددة لمواجهة حوادث الطرق وتشديدات على السائقين

اتوبيس سياحى
اتوبيس سياحى

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت خطاب من وزارة السياحة والآثار لتلافي الأثار الناجمة عن عدم ضبط منظومة النقل السياحي والليموزين، وما يسفر عنها من حوادث تسببت في العديد من حالات الوفاة والإصابات للسائحين والمواطنيين، وتضر بسمعة القطاع السياحي.

وأشارت الغرفة فى منشور عمم على جموع الشركات، إلى أنه في إطار حرص الغرفة ووزارة السياحة والأثار على رعاية مصالح القطاع السياحي وضمان سلامة وأمن السائحين أثناء استقلالهم للمركبات السياحية، فقد قررت الوزارة بضرورة التزام شركات السياحة بتجديد تراخيص المركبات السياحية في موعدها المقررة دون أي تخلف.

كما شددت الوزارة على ضرورة المحافظة على استمرارية تفعيل جهاز تتبع حركة المركبات السياحية، كما نوهت أنه فى حال حدوث حادث على الطرق السريعة يتم رفع اسم السائق من سجلات الوزارة، ولن يعاد تسجيله بها مرة أخرى إلا بعد إعادة تدريبه، مع إجراء الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة قبل أن يعود إلى عمله.

كما قررت الوزارة أنه سيتم إعادة معايرة محدد السرعة لتصبح السرعة القصوى 90 كيلو متر بدلا من 100 كيلو متر  فى الساعة، وذلك عند تجديد الفحص السياحي.

 يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قررت الانتهاء من تركيب أجهزة تتبع للمركبات بالنسبة للليموزين فى أجل غايته الأول من شهر يونيو لعام 2022، وأنه في حال عدم الالتزام بتركيب تلك الأجهزة قبل انتهاء المدة المحددة سيتم إلغاء ترخيص المركبة السياحية المخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2021 ولا يُعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء، كما أنه لن يسمح بالموافقة على قرارات إنشاء أو توسع بشأن المركبات الجديدة ( أتوبيس – مينى باص – ميكروباص – الليموزين) إلا بعد الانتهاء من تركيب جهاز محدد سرعة وجهاز G.P.S.

غرفة شركات السياحة وزارة السياحة والآثار النقل السياحي القطاع السياحي الليموزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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