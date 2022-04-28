الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات أمريكية فرنسية لتقديم مزيد من الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة وفرنسا، تقديم مزيد من المساعدات الأمنية للقوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان لتهنئة الشعب الفرنسي على انتخاباتهم الناجحة في 24 أبريل، والترحيب باستمرار التعاون الوثيق والعلاقات القوية مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

كما تطرق الجانبان إلى تكثيف الدعم لمقدونيا الشمالية وألبانيا في مسارات انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، ناشد قائد الكتيبة البحرية الأوكرانية الـ36، سيرجى فولينا، المجتمع الدولي للمساعدة على إجلاء المقاتلين الأوكرانيين ومئات المدنيين المحاصرين فى مصنع أزوفستال فى مدينة ماريوبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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