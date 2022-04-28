أحمد داوود لـ«الدستور»: انتظروا مفاجأة الحلقات الأخيرة من «Suits بالعربي»

أعرب الفنان أحمد داوود، عن سعادته بردود الأفعال حول دور "آدم منصور" الذي يلعبه ضمن أحداث مسلسل "Suits بالعربي"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

وقال داوود، لـ"الدستور" إن الخط الدرامي لشخصية "آدم منصور" يشهد العديد من المفاجآت في الحلقات الأخيرة من مسلسل "Suits بالعربي"، مضيفًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في العمل ليخرج المسلسل بهذه الصورة.

ونفى أحمد داوود، ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي 6"، للفنان أحمد مكي.

مواعيد عرض مسلسل «Suits بالعربي» بتوقيت مصر:

- على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا.

- على قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا.

- على قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً.

- على قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً.

- على منصتي Watch It و"شاهد" خارج مصر.

ويشارك أحمد داود، في بطولة المسلسل النجوم: آسر ياسين، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد.