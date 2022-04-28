الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النوبارية» و«شمال السويس» تتابعان المشروعات السكنية وخزانات التكديس

جهاز النوبارية
جهاز النوبارية

تفقد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة المشروعات السكنية بالحي السكنى الثاني ـ بمنطقة مشروع الـ 960 وحدة ـ مركز المدينة، أيضا تنفيذ المشروعات السكنية  بمنطقة مشروع الـ 1000وحدة  كما كلف ادارة التنمية  بمتابعة أعمال النظافة، الزراعة، الإنارة، الطرق، الكهرباء، تنسيق الميادين.

وقد أصدر أحمد إسماعيل  تعليمات بعمل حصر قطعيات ومرمات الطرق لدراسة رفع كفاءة الطرق بالمنطقة السكنية، 
كما شدد رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة على رؤساء الأحياء مواجهة ظاهرة إشغالات الطرق والأرصفة، وقد حث الجميع ببذل مزيد من العمل والتكاتف للنهوض بالمدينة وإظهارها بمظهر لائق يسر سكان المدينة، موضحا أن استمرار الجولات والمتابعة والجهد المبذول لتحقيق التطوير الشامل للمدينة.

كما كلف رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية إدارة الكهرباء بمتابعة أعمال إنارة الأعمدة بالشوارع والأحياء والطرق الرئاسية والفرعية بالمدينه وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، فضلا عن تنفيذ أعمال صيانة شبكات الري والمسطحات الخضراء بالمنتزهات العامة. 

 

يونيو المقبل.. بدء التنفيذ الفعلي لخزان تكديس 

قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، بتفقد أعمال تنفيذ خزان تكديس 8000 متر مكعب المغذي للمياه لمصانع والشركات والكيانات الموجودة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة.

كما تابعت أسماء مخلوف أعمال تنفيذ المشروع ورافقها خلال الجولة التفقدية، مسئولي الجهاز لإدارة المشروعات والتنفيذ ومهندسي المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ الخزان والشركة المنفذة للمشروع.

كما نبهت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس الجهاز على المكتب الاستشاري المشرف على المشروع بضرورة الحرص على الالتزام بالبرنامج الزمني وفقاً للتوقيتات المحددة وجودة الأعمال المنفذة، حيث بلغت نسب التنفيذ ٩١٪ ومن المنتظر دخوله الخدمة في أول يونيو القادم.

المنطقة الصناعية حملات مفاجئة يونيو المقبل النوبارية مدينة النوبارية الجديدة رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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