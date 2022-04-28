وزير الداخلية يهنئ «سعفان» بعيد العمال: ركائز البناء وأصحاب الهمم

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.

وجاء في نص البرقية: "يسُرّني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، أن نبعث لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء - عمَّال مصر المخلصين - بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات، في تلك المناسبة التي نعتز بها جميعًا، ونؤكد تقديرنا بالدور الوطني لعمَّال مصر الشرفاء.. ودورهم في ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء في كافة المجالات فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية".

ووجّه وزير الداخلية برقية تهنئة، إلى جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جاء بها:" يسُرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد العمَّال، أن نبعث إليكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمَّال مصر وجميع الأخوة والأبناء - عمَّال مصر المخلصين - بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات، ونحن نحتفى بعمَّال مصر، رمزًا للعطاء والأداء المتفاني من أجل دفع مسيرة العمل الوطني نحو الإرتقاء، ونؤكد تقديرنا لقيمة العمل كذخيرة لبناء الشعوب وصناعة تقدم الأمم، حفظ الله مصر منارة تهدي الإنسانية سبل التقدم والحضارة والنماء، وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل أرغد لشعبها".