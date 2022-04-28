الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يهنئ «سعفان» بعيد العمال: ركائز البناء وأصحاب الهمم

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.

وجاء في نص البرقية: "يسُرّني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، أن نبعث لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء - عمَّال مصر المخلصين - بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات، في تلك المناسبة التي نعتز بها جميعًا، ونؤكد تقديرنا بالدور الوطني لعمَّال مصر الشرفاء.. ودورهم في ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء في كافة المجالات فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية".

ووجّه وزير الداخلية برقية تهنئة، إلى جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جاء بها:" يسُرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد العمَّال، أن نبعث إليكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمَّال مصر وجميع الأخوة والأبناء - عمَّال مصر المخلصين - بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات، ونحن نحتفى بعمَّال مصر، رمزًا للعطاء والأداء المتفاني من أجل دفع مسيرة العمل الوطني نحو الإرتقاء، ونؤكد تقديرنا لقيمة العمل كذخيرة لبناء الشعوب وصناعة تقدم الأمم، حفظ الله مصر منارة تهدي الإنسانية سبل التقدم والحضارة والنماء، وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل أرغد لشعبها".

وزير الداخلية وزير القوى العاملة هيئة الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

«العنكبوت» في المرحلة الثانية.. تامر عبدالمنعم يكشف مراحل مشروع «سينما الشعب»

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

الوطنية للإعلام تنعى محسن نوح.. وزوجته تحدد مكان الجنازة

وفاة الإعلامى الرياضى محسن نوح مقدم برنامج «الكرة فى أسبوع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

شرطة الاحتلال تعتدى على المُصلين فى الأقصى

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة