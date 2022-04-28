الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل ضبط بهيروين وحيازة سلاح أبيض في شبرا الخيمة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31497 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4580 لسنة 2021 جنايات جنوب بنها، أن المتهم "ح. ر. ف"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حاز، وأحرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاح أبيض "مطواة" بغير مصوغ قانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض مطواة، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وأمرت النيابة العامة باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية جنايات شبرا الخيمة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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