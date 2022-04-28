إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة - الخارجة

أصيب صباح اليوم الخميس 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الخارجة - الداخلة، بالقرب من نقطة الكيلو 40 قبل مشروع فوسفات أبو طرطور.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة الخارجة مما أسفر عن إصابة كلا من: عبد الحى فتحى محمود 50 سنة، وهناء أحمد محمود 40 سنة، ومحمود عبد الحى فتحى 23 سنة، وعامر عبد الحى فتحى 11 سنة، وأحمد عبد الحى فتحى 19 سنة، وعبد اللاه على عبد العال 41 سنة، ومحمد عبد الحى فتحي 5 سنوات، وجميعهم مقيمون بمركز الداخلة.

وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.