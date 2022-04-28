الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: تدمير مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وإسقاط 5 مسيرات

أوكرانيا
أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مخازن أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وإسقاط طائرة "سو- 24" و5 طائرات مسيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في تصريحٍ صحفي اليوم الخميس: "إن القوات الجوية الروسية نجحت باستهداف أربع منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ جوية عالية الدقة ودمرت مستودعي أسلحة صاروخية ومدفعية وغيرها من الذخيرة".

وأضاف كوناشينكوف: "أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تصدت أيضًا لهجوم بصاروخ باليستي أوكراني تكتيكي من طراز "توشكا ــ أو" على مناطق سكنية بمدينة "إيزيوم" في إقليم خاركوف"، مشيرا إلى أن هدف هذه الضربة الأوكرانية كان مستشفى المدينة، حيث توجد المفرزة الطبية الروسية، التي تقدم المساعدة لسكان منطقة خاركوف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الصاروخي الروسي أسقطت طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "سو- 24" و5 طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار"، لافتًا إلى أن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي استهدف 67 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها ستة مراكز قيادة ونقطتا تمركز سرية ومخازن كبيرة للصواريخ والمدفعية والوقود في بلدتي "بريوبرازينكا" و"أوريخوفا"، بالإضافة إلى 55 نقطة تمركز قوات ومعدات عسكرية وقتل أكثر من 300 قومي أوكراني.

​​وزارة الدفاع الروسية​​ المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية مخازن أسلحة أوكرانية أسلحة أوكرانية

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وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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